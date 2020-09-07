Кремль назвал абсурдным создание «Списка Навального», аналогичного «Списку Магнитского»

«Было бы странно, если бы такой человек, как Браудер, который разыскивается Российской Федерацией за налоговые и иные преступления, не солидаризировался с такими абсурдными предложениями»,— сказал Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

Сергей Магнитский, сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital, умер 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от проблем с сердцем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить замолчать. Главу Hermitage Capital Уильяма Браудера признали виновным в России в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Дело Магнитского стало поводом для введения ограничений в отношении России. «Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года, а в апреле 2013 года минфин США стал составлять санкционные списки против российских граждан, которых он считает виновными в смерти Магнитского. Сейчас в списке 34 фамилии. Закон предусматривал визовые и экономические санкции.