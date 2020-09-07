Кремль назвал абсурдным создание «Списка Навального», аналогичного «Списку Магнитского»
В Кремле считают абсурдным возможное создание «Списка Навального», схожего со «Списком Магнитского», из-за отравления российского оппозиционера. Об этом 7 сентября заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Коммерсантъ».
С предложением создания «Списка Навального» выступил обозреватель The New York Times Брет Стивенс. Эту инициативу уже поддержал основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.
«Было бы странно, если бы такой человек, как Браудер, который разыскивается Российской Федерацией за налоговые и иные преступления, не солидаризировался с такими абсурдными предложениями»,— сказал Дмитрий Песков на встрече с журналистами.
Сергей Магнитский, сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital, умер 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от проблем с сердцем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить замолчать. Главу Hermitage Capital Уильяма Браудера признали виновным в России в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Дело Магнитского стало поводом для введения ограничений в отношении России. «Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года, а в апреле 2013 года минфин США стал составлять санкционные списки против российских граждан, которых он считает виновными в смерти Магнитского. Сейчас в списке 34 фамилии. Закон предусматривал визовые и экономические санкции.