«Левада-центр»: партию власти поддерживают 45% россиян. Однако 56% считают, что государство наполовину или вовсе не выполняет свои обязательства

При проведении выборов в Государственную думу ФС РФ в ближайшее воскресение 45% тех, кто точно пойдет на выборы, отдали бы свой голос за «Единую Россию». На втором месте оказалась БЫ партия ЛДПР, которую поддерживает 16% опрошенных. На третьем месте с 9% электората находится КПРФ. Четвертая позиция за «Справедливой Россией» с 5%. Завершает топ-5 партий партия «Коммунисты России» с 3% поддержки. За другие партии проголосовали бы 13% опрошенных, а еще 9% — испортили бы бюллетени.

«Единую Россию» на ближайших выборах в Госудуму поддержало бы 45% политически активных россиян, следует из результата опроса «Левада-центра», опубликованного 7 сентября. Но 56% опрошенных считают, что государство максимум наполовину выполняет свои обязанности.

С учетом тех, кто еще не знает, какую партию бы поддержал (9%), или не уверен в своем решении идти на голосование (2%), или же вообще не будет голосовать (22%), ЕдРо поддержали бы 31% опрошенных Россиян. За ЛДПР отдали бы свой голос 11%, за КПРФ — 7%, за «Справедливую Россию» — 3%, и за «Коммунистов России» — 2%.

В опросе также собрано мнение респондентов о мере исполнения обязанностей населения РФ перед государством (соблюдают законы, платят налоги и т.п.) и мере исполнения обязанностей государства перед народом.

15% опрошенных считают, что граждане РФ полностью выполняют свои обязательства перед государством, 38% думают, что по большей части выполняют, 30% считают, что все на половину исполняют свои обязанности, 12% опрошенных имеют мнение, что по большей части граждане не выполняют обязательства, 2% считают, что полностью не выполняют. Еще 4% затрудняются с ответом.

Однако лишь 6% респондентов считают, что государство исполняет свои обязанности перед народом в полном объеме, 24% сказали, что государство по больше части выполняет обязательства, 31% думают, что государство наполовину исполняет свои обязательства, 25% заявили, что государство вообще не выполняет обязанности перед гражданами и 2% затрудняются с ответом.