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07.09.2020 13:23
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ДТП в Красном Селе попало на видео: к участнице приехал помощник и организовал неожиданное продолжение

Обычное ДТП с необычными последствиями произошло 7 сентября в Красном Селе (Санкт- Петербург).

Кадр из видео на YouTube-канале&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UC3dgRC5_uL_FByk3hFv5uJQ" dir="auto">Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село</a>
Кадр из видео на YouTube-канале Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село

На перекрёстке проспекта Ленина и Гвардейской улицы водитель «Мазды» решил проскочить перекресток на жёлтый сигнал светофора, но ему не уступила дама на хэтчбеке, сообщают очевидцы в паблике «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». А через несколько минут на место аварии приехал знакомый водительницы, возможно, родственник. «Не попытавшись ни в чем разобраться, он зачем-то с ходу ударил водителя «Мазды» в лицо, после чего пытался его вытащить из машины, — рассказывают очевидцы. — Из-за сильного удара по голове и появившихся признаков ЧМТ (головокружение, тошнота) на место пришлось вызывать скорую помощь».

Нападавший почти сразу скрылся. Водитель «Мазды» после оформления ДТП отправился в травмпункт, чтобы зафиксировать умышленное причинение легкого вреда здоровью. Также он собирается подать заявление в полицию.

Кадр из видео на YouTube-канале&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/channel/UC3dgRC5_uL_FByk3hFv5uJQ" dir="auto">Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село</a>
Кадр из видео на YouTube-канале Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село

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Комментарии (6)

sektor7
А зачем водитель мазды в багажник полез, стрелок мамкин ?
Неужели за калашом😱
мухомор
В былые времена, машинку этой дамы, чей альфа-самец руки распустил, просто бы сожгли по прошествии времени. Совсем небольшого. Никто бы его не искал.
А сейчас даже не знаю. Всё цивилизованно решат. (нет)
Vahmistroff
Подождите, уважаемые! Ничего не сказано о том, как общались водители друг с другом сразу после аварии. Вполне допускаю, что мужчина мог не уследить за языком и наговорить такого, за что удар по лицу еще очень мягкое наказание!
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