ДТП в Красном Селе попало на видео: к участнице приехал помощник и организовал неожиданное продолжение
Обычное ДТП с необычными последствиями произошло 7 сентября в Красном Селе (Санкт- Петербург).
На перекрёстке проспекта Ленина и Гвардейской улицы водитель «Мазды» решил проскочить перекресток на жёлтый сигнал светофора, но ему не уступила дама на хэтчбеке, сообщают очевидцы в паблике «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». А через несколько минут на место аварии приехал знакомый водительницы, возможно, родственник. «Не попытавшись ни в чем разобраться, он зачем-то с ходу ударил водителя «Мазды» в лицо, после чего пытался его вытащить из машины, — рассказывают очевидцы. — Из-за сильного удара по голове и появившихся признаков ЧМТ (головокружение, тошнота) на место пришлось вызывать скорую помощь».
Нападавший почти сразу скрылся. Водитель «Мазды» после оформления ДТП отправился в травмпункт, чтобы зафиксировать умышленное причинение легкого вреда здоровью. Также он собирается подать заявление в полицию.