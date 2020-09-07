Зарплаты бюджетников вырастут с 1 октября

Зарплаты работников бюджетных организаций проиндексируют на 3% с 1 октября. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства РФ, опубликованном 7 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.



«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.



Индексация также ожидает работников федеральных государственных органов и гражданских служащих военных частей.

