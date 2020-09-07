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07.09.2020 12:56
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Зарплаты бюджетников вырастут с 1 октября

Зарплаты работников бюджетных организаций проиндексируют на 3% с 1 октября. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства РФ, опубликованном 7 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.

Индексация также ожидает работников федеральных государственных органов и гражданских служащих военных частей.

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Комментарии (3)

Danik
Смешно. Транспорт, валюта, а значит и цены уже выросли! И совсем не на 3 процента. Ворье уже своровало. Сейчас смахнет крошки со стола с пафосом заботы о народе и социальной политике партии и государства!
KVash
какого года, уточнили?))
261575471
Обратите внимание, как много бюджетных организаций при этом акционируются: был ФГУП, стал АО - и повышать зп не надо!
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