В Минске отменили массовые гулянья на день города

Власти Минска приняли решение отказаться от массовых мероприятий в день города.
«Традиционно День города проходит в Минске во вторые выходные сентября. На этот раз он пройдет без массовых гуляний», — сообщает 7 сентября издание tut.by.
Официальной причиной называется «эпидемиологическая ситуация». Власти решили, что массовых гуляний не будет для «обеспечения безопасности граждан в условиях распространения острых респираторных инфекций».
В Минске в честь дня города устроят локальные акции, выставки и тематические уроки.
После выборов 9 августа в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста.