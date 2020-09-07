FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +16
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
07.09.2020 11:57
3
Печать

В Минске отменили массовые гулянья на день города

Власти Минска приняли решение отказаться от массовых мероприятий в день города.

«Традиционно День города проходит в Минске во вторые выходные сентября. На этот раз он пройдет без массовых гуляний», — сообщает 7 сентября издание tut.by.

Официальной причиной называется «эпидемиологическая ситуация». Власти решили, что массовых гуляний не будет для «обеспечения безопасности граждан в условиях распространения острых респираторных инфекций».

В Минске в честь дня города устроят локальные акции, выставки и тематические уроки.

После выборов 9 августа в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Петр Петров
Когда уже правительство поймёт, к что источник власти это народ!! а не они!! упыри
Mozg
Отменяй, не отменяй- белорусов уже не остановить!
TemaSPB999
Только, боюсь, люди там спрашивать власти не будут касаемо разрешения на мероприятия)) они сами себе мероприятия устраивают только так почти ежедневно
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний