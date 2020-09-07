В Минске отменили массовые гулянья на день города

Власти Минска приняли решение отказаться от массовых мероприятий в день города.

«Традиционно День города проходит в Минске во вторые выходные сентября. На этот раз он пройдет без массовых гуляний», — сообщает 7 сентября издание tut.by.

Официальной причиной называется «эпидемиологическая ситуация». Власти решили, что массовых гуляний не будет для «обеспечения безопасности граждан в условиях распространения острых респираторных инфекций».

В Минске в честь дня города устроят локальные акции, выставки и тематические уроки.