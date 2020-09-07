FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
07.09.2020 09:43
1
Печать

Главные пробки Петербурга переехали на Юго-Запад. На Петергофском сначала подбили автобус, а потом трамвай

Самым страдающим от пробок районом Петербурга утром 7 сентября стал Кировский. Впрочем, в Невском районе тоже всё по-прежнему плохо.

На Юго-Западе на внешнем кольце КАД из-за дорожных работ образовалась пробка длиной, по данным «Яндекса», 13,4 километра. В 9 часов сервис зафиксировал на проспекте Народного Ополчения «необычно сложную пробку» длиной 4,7 километра от улицы Солдата Корзуна до Ленинского проспекта, в которой можно потерять 43 минуты, что на 31 минуту больше обычного.

В пробках автомобилисты отмечают аварии. Так, на перекрёстке Петергофского проспекта и улицы Доблести случилось сразу два ДТП с общественным транспортом. Сначала столкнулись автобус (который якобы проехал на красный свет) и «Лада Калина», а затем другая легковая машина и трамвай, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Петергофское от Германа к Ленинскому перекрыто, объезд по встречке», — предупреждают в группе.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Однако самой первой пробой недели стал уже привычный «вантовый затор»: в 7:24 «Яндекс» зафиксировал пробку длиной 7,7 километра на внутреннем кольце КАД, включая Большой Обуховский мост, от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой.

В целом загруженность дорог Петербурга, по данным на 9:38, составляет 6 баллов — это на 2 больше, чем летом в утренний час пик, и норма для осени.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

irinamaslova
Погода хорошая. Вел рулит. Так что пускай стоят.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний