Главные пробки Петербурга переехали на Юго-Запад. На Петергофском сначала подбили автобус, а потом трамвай
Самым страдающим от пробок районом Петербурга утром 7 сентября стал Кировский. Впрочем, в Невском районе тоже всё по-прежнему плохо.
На Юго-Западе на внешнем кольце КАД из-за дорожных работ образовалась пробка длиной, по данным «Яндекса», 13,4 километра. В 9 часов сервис зафиксировал на проспекте Народного Ополчения «необычно сложную пробку» длиной 4,7 километра от улицы Солдата Корзуна до Ленинского проспекта, в которой можно потерять 43 минуты, что на 31 минуту больше обычного.
В пробках автомобилисты отмечают аварии. Так, на перекрёстке Петергофского проспекта и улицы Доблести случилось сразу два ДТП с общественным транспортом. Сначала столкнулись автобус (который якобы проехал на красный свет) и «Лада Калина», а затем другая легковая машина и трамвай, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Петергофское от Германа к Ленинскому перекрыто, объезд по встречке», — предупреждают в группе.
Однако самой первой пробой недели стал уже привычный «вантовый затор»: в 7:24 «Яндекс» зафиксировал пробку длиной 7,7 километра на внутреннем кольце КАД, включая Большой Обуховский мост, от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой.
В целом загруженность дорог Петербурга, по данным на 9:38, составляет 6 баллов — это на 2 больше, чем летом в утренний час пик, и норма для осени.