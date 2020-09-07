Самым страдающим от пробок районом Петербурга утром 7 сентября стал Кировский. Впрочем, в Невском районе тоже всё по-прежнему плохо.

На Юго-Западе на внешнем кольце КАД из-за дорожных работ образовалась пробка длиной, по данным «Яндекса», 13,4 километра. В 9 часов сервис зафиксировал на проспекте Народного Ополчения «необычно сложную пробку» длиной 4,7 километра от улицы Солдата Корзуна до Ленинского проспекта, в которой можно потерять 43 минуты, что на 31 минуту больше обычного.