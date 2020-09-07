Российские банки отменили кредитные каникулы для 15 тысяч заемщиков на сумму 6,8 млрд рублей

Российские банки в августе отказали около 15 тыс. заемщиков в предоставлении кредитных каникул, так как те не смогли подтвердить право на льготу в течение 120 дней, следует из данных Банка России.

К 26 августа в банки поступило более 370 тыс. заявлений на кредитные каникулы, сообщает издание. Однако, как следует из данных Центробанка, к этому времени только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тыс. заявок на общую сумму 6,8 млрд руб., что составило порядка 4% от всех заявлений, пишет 7 сентября РБК со ссылкой на «Известия».