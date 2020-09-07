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07.09.2020 07:40
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Иностранцам в России разрешили регистрировать в своих квартирах мигрантов

Иностранцам в России разрешили регистрировать в своих квартирах других иностранных граждан. Закон опубликован на официальном портале правовой информации 7 сентября.

Согласно закону, иностранцы или лица без гражданства, имеющие жилое помещение в России, могут предоставить его для проживания другому иностранцу или человеку без гражданства.

Подать уведомление о прибытии иностранный гражданин должен в течение семи рабочих дней со дня приезда. Исключение составляют случаи, если иностранец находится в гостинице, санатории, медучреждении или организации соцобслуживания для людей без определенного места жительства, работает вахтовым методом или отбывает административное наказание в специальном учреждении.

Прежде иностранцы имели право регистрировать в своих квартирах только себя. Исключения были предусмотрены для высококвалифицированных специалистов, которым разрешалось зарегистрировать на своей жилой площади близких родственников.

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Комментарии (6)

DrDick
То есть, если аул скинется одному своему на квартиру, то он сможет прописать туда весь аул, да ещё и соседний в придачу?
Павел Михайлов
а когда уж этих иностранцев, из Средней Азии, будут пускать к нам по загран паспортам, а не выдавать бумажки с печатями, которые на каждом углу можно купить?
SoloWand
Ответ властей на сокращение населения?
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