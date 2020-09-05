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05.09.2020 18:55
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Минздрав: 30 стран обратились к России за вакциной от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о большом интересе к первой российской вакцине от коронавируса со стороны зарубежья.

«В общей сложности поступило более 30 обращений из разных стран. И обращения о поставке, и о совместном производстве, и о совместном изучении. Из Индии, Кореи, ближнего зарубежья, Филиппин и ряд других — интерес большой», — рассказал министр 5 сентября в интервью «России 1».

Ранее разработчики российской вакцины от коронавируса Sputnik V рассказали о ее испытаниях миру: статья появилась в авторитетном научном журнале The Lancet.

О появлении отечественной разработки в начале августа этого года сообщил президент РФ Владимир Путин. Третья фаза исследований пройдет не только в России.

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