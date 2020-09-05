Минздрав: 30 стран обратились к России за вакциной от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о большом интересе к первой российской вакцине от коронавируса со стороны зарубежья.

«В общей сложности поступило более 30 обращений из разных стран. И обращения о поставке, и о совместном производстве, и о совместном изучении. Из Индии, Кореи, ближнего зарубежья, Филиппин и ряд других — интерес большой», — рассказал министр 5 сентября в интервью «России 1».

Ранее разработчики российской вакцины от коронавируса Sputnik V рассказали о ее испытаниях миру: статья появилась в авторитетном научном журнале The Lancet.