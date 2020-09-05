Покровская больница отреагировала на публикацию «Фонтанки» «Забираем кислород, другим он нужнее» об особенностях лечения пациентки с тяжелым повреждением легких. Организм 60-летней Галины Калемуллиной проявил чудеса регенерации.

Петербурженка, о которой рассказала «Фонтанка», получила лечение в полном объеме, сообщили в Покровской больнице. «Пациентка длительное время получала кислородотерапию, на фоне которой сатурация улучшилась, что позволило отключить от постоянной оксигенотерапии», — прокомментировало учреждение.

Калемуллину госпитализировали 4 августа в тяжелом состоянии — КТ показала степень поражения легких 45 и 60. Заболевание отягощали сахарный диабет и бронхиальная астма. На кислороде женщину, по ее словам, держали четыре дня, после чего отключили и перевели на дыхательный тренажер. Он состоит из бутылки с водой и трубки от капельницы.

Фото: «Фонтанка.ру»

Покровская больница в комментарии «Фонтанке» сообщила, что пациентке была назначена лечебная и дыхательная гимнастика: «В том числе доступный, эффективный и часто используемый метод для больных с пневмонией — дышать через трубку в сосуд с водой. Этот метод позволяет проводить тренинг легких, чтобы не было спаек, и легкие дышали в полном объеме».

Аппаратных способов физиотерапии Покровская больница пациентам с COVID-19 предложить не может. «Мы являемся инфекционным стационаром. Выход из отделения категорически запрещен. Пациенты не могут посещать отделение физиотерапии, которое находится в другом корпусе. Получать физиотерапию аппаратным методом не представляется возможным», — сообщили в больнице.



Калемуллина в разговоре с «Фонтанкой» вспоминала, что ей за все время лечения ни разу не сделали компьютерную томографию легких. Эту информацию Покровская тоже прокомментировала: «В настоящее время в больнице КТ не выполняется по техническим причинам. Однако КТ выполняется на аппарате организации, которая арендует территорию больницы».

Учреждение также добавило, что поступающие в инфекционное отделение больные госпитализируются на освободившиеся после выписки места. Текущая уборка отделения в Покровской больнице проводится регулярно с использованием дезсредств, согласно установленному графику. Заключительная дезинфекция проводится после выписки пациентов с обязательной обработкой мягкого инвентаря — матраса, подушки, одеяла — в дезинфекционной камере.

Покровская больница была признана виновной в распространении COVID-19 среди пациентов и персонала в связи с нарушениями противоэпидемического режима. Василеостровский суд оштрафовал ее на 120 тысяч рублей. Главврач учреждения Марина Бахолдина получила звание Героя Труда за самоотверженность и высокий профессионализм.

