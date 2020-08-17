Суд рассмотрел дело Покровской больницы о заражении 155 человек коронавирусом

«Признать Покровскую больницу виновной и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 120 тысяч рублей», — сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов решение суда.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 17 августа суд установил ответственность руководства в нарушении противоэпидемического режима и несвоевременном сообщении Роспотребнадзору о случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.

Судья Дарья Тен не пустила слушателей на заседание, сославшись на приказ председателя Василеостровского суда.



В апреле в Покровской больнице была зарегистрирована вспышка COVID-19. За десять дней, с 1 по 9 апреля, положительные тесты на инфекцию сдали 155 человек — 87 медицинских работников и 68 пациентов. Роспотребнадзор допустил внутрибольничное заражение и составил протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП за нарушение противоэпидемического режима и создание реальной угрозы здоровью пациентов и персонала.



Владимир Путин по представлению властей Петербурга наградил главного врача Покровской больницы Марину Бахолдину званием Героя Труда за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

