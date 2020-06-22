Роспотребнадзор: в Покровской больнице еще до перепрофилирования заразились 87 медиков. Главврачу дали Героя Труда за борьбу с COVID-19

Петербургский Роспотребнадзор завершил самое масштабное за период пандемии расследование в отношении медицинского учреждения. Два месяца работы выявили массовое заражение персонала и пациентов в Покровской больнице, главврач которой Марина Бахолдина награждена накануне званием Героя Труда за самоотверженную борьбу с COVID-19. Расследование изучат в суде, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июня, особым предметом интереса Роспотребнадзора стала деятельность Покровской больницы до ее перепрофилирования. С 1 по 9 апреля, выяснили санврачи, зарегистрированы 155 случаев инфицирования коронавирусом — тогда учреждение работало в обычном режиме. 87 случаев пришлись на медработников, 68 — на пациентов.



«Нельзя исключить случаи внутрибольничного заражения среди персонала в условиях нарушения противоэпидемического режима, — подчеркивается в акте расследования. — Все случаи среди пациентов можно расценить как заносы. Они выявлены при поступлении в стационар до перепрофилирования».

После перепрофилирования Покровская больница также не соблюдала противоэпидемический режим, рассказали они. Установлены случаи, когда из стационара в Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга информация о новых больных COVID-19 передавалась более чем через 12 часов после установления диагноза.

«Нарушения могли способствовать инфицированию COVID-19 среди сотрудников стационара, — говорится в акте расследования. — Они создают реальную угрозу здоровью пациентов и персонала и распространению инфекции в больнице и Петербурге».

Из расследования Роспотребнадзора следует, что Покровская целый месяц — с 14 апреля по 15 мая — после перепрофилирования под коронавирусный стационар работала без санитарных пропускников и шлюзов и зонирования помещений. 25 мая медсестер больницы поймали за выходом из «заразной» зоны в чистую без гигиенической помывки и смены рабочей одежды. В кардиокорпусе температуру персоналу измеряли уже в «заразной» зоне, что тоже недопустимо, считает Роспотребнадзор. В вину руководству больницы он ставит и перенаселенность. В инфекционном отделении в палаты ставили дополнительные койки.



Расследование длилось с начала апреля до 9 июня. В пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что расследование в отношении Покровской больницы проведено, но от детальных комментариев без письменного запроса воздержались. На стационар как юридическое лицо составлен протокол по статье 6.3 КоАП с перспективой приостановки деятельности на 90 суток.

Марина Бахолдина ознакомлена с результатами расследования, но от объяснений отказалась. Заявила, что предоставит их в суд.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» сообщили, материалы на Покровскую больницу поступили в Василеостровский районный суд 17 июня.

Накануне президент Владимир Путин наградил Марину Бахолдину званием Героя Труда «за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)».

Бывший врач Покровской больницы Сергей Саяпин, переболевший коронавирусом после заражения на рабочем месте, назвал награждение насмешкой и издевательством над всеми теми, кто реально борется с эпидемией.

