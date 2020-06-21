Главврач Покровской больницы получила Героя Труда. Ее сотрудникам не хватало СИЗ, они уходили на карантин отделениями

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с коронавирусом. Среди тех, кто получил звание Героя Труда, оказалась главврач Покровской больницы Петербурга Марина Бахолдина. Во время пандемии ее сотрудникам не хватало средств защиты, медработники обращались к губернатору и городскому прокурору.

Указы за подписью президента 21 июня опубликованы на сайте Кремля. Медики награждаются почетными грамотами, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, также им присваиваются звания Героев Труда, заслуженных врачей России и заслуженных работников здравоохранения. Полный список петербургских медиков, получивших награды, опубликовал «Доктор Питер».