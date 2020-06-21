Главврач Покровской больницы получила Героя Труда. Ее сотрудникам не хватало СИЗ, они уходили на карантин отделениями
Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с коронавирусом. Среди тех, кто получил звание Героя Труда, оказалась главврач Покровской больницы Петербурга Марина Бахолдина. Во время пандемии ее сотрудникам не хватало средств защиты, медработники обращались к губернатору и городскому прокурору.
Указы за подписью президента 21 июня опубликованы на сайте Кремля. Медики награждаются почетными грамотами, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, также им присваиваются звания Героев Труда, заслуженных врачей России и заслуженных работников здравоохранения. Полный список петербургских медиков, получивших награды, опубликовал «Доктор Питер».
Звание Героев Труда получили только пять человек. Это два главврача московских медицинских учреждений, главврач нижегородской больницы, врач центра гигиены и эпидемиологии в Калининграде. Из петербуржцев звания удостоена только Бахолдина — «за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)».
Напомним, в начале апреля врачи Покровской больницы записали коллективное видеообращение с просьбой о помощи. Они сообщили, что им не хватает средств защиты и препаратов, в палаты не проведен кислород, и руководство грозит им разборками за жалобы. Позже больница оказалась переполнена, пациентов с диагнозом «пневмония» размещали в коридорах. К середине апреля пять работников учреждения оказались заражены коронавирусом.