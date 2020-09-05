В Петербурге задержали причастных к пропаже студента Лосевского. Они прервали 10-летний обет молчания
Поиски 18-летнего петербургского студента, который исчез после того, как задел чужую машину, спустя десятилетие получили направление. К делу добавили статью о похищении, задержаны трое, один рассказал, что нужно искать тело.
Как стало известно «Фонтанке» 5 сентября, оперативники уголовного розыска задержали жителя Колпино и двух его знакомых из Шушар по делу об убийстве, которое было возбуждено в 2009 году после исчезновения Евгения Лосевского.
18-летний студент исчез в посёлке Детскосельский. По словам матери, поздним вечером 11 ноября 2009 года в компании друга он провожал знакомую девушку и на улице поссорился с тремя мужчинами после того, как задел зеркало их автомобиля. Владелец машины вместе с друзьями затолкал юношу в салон и увёз, к родным Евгений так и не вернулся.
Антон, Максим и Сергей тогда заверяли милицию, что студента только попугали, и после короткой поездки он ушёл на своих двоих. Информация о розыске без вести пропавшего Евгения Лосевского до сих пор есть на сайте Следственного комитета, созданная матерью группа поиска «ВКонтакте» жива, но посвящена больше другим пропавшим.
4 сентября всё те же трое петербуржцев снова дают объяснение полиции. По данным «Фонтанки», первым заговорил 40-летний Сергей из Колпино. По его словам, ноябрьской ночью почти 11 лет назад они вместе с подогретыми спиртным друзьями действительно увезли задевшего машину Лосевского, но не отпустили, а избили и бросили в канаву в районе сельскохозяйственных полей в Детскосельском. Когда мать студента привлекла к поискам милицию, туда якобы вернулись двое его приятелей, чтобы забрать тело и закопать. Местом могилы он не интересовался.
В Следкоме его рассказ уложили в дело о похищении человека (статья 126 УК). Все трое задержаны на двое суток. За прошедшие годы двое из них обзавелись семьями, за плечами самого разговорчивого статьи о побоях, наркотиках и краже. По последней им заинтересовались в июле этого года.