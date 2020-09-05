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05.09.2020 13:04
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В Петербурге задержали причастных к пропаже студента Лосевского. Они прервали 10-летний обет молчания

Поиски 18-летнего петербургского студента, который исчез после того, как задел чужую машину, спустя десятилетие получили направление. К делу добавили статью о похищении, задержаны трое, один рассказал, что нужно искать тело.

Как стало известно «Фонтанке» 5 сентября, оперативники уголовного розыска задержали жителя Колпино и двух его знакомых из Шушар по делу об убийстве, которое было возбуждено в 2009 году после исчезновения Евгения Лосевского.

18-летний студент исчез в посёлке Детскосельский. По словам матери, поздним вечером 11 ноября 2009 года в компании друга он провожал знакомую девушку и на улице поссорился с тремя мужчинами после того, как задел зеркало их автомобиля. Владелец машины вместе с друзьями затолкал юношу в салон и увёз, к родным Евгений так и не вернулся.

Антон, Максим и Сергей тогда заверяли милицию, что студента только попугали, и после короткой поездки он ушёл на своих двоих. Информация о розыске без вести пропавшего Евгения Лосевского до сих пор есть на сайте Следственного комитета, созданная матерью группа поиска «ВКонтакте» жива, но посвящена больше другим пропавшим.

4 сентября всё те же трое петербуржцев снова дают объяснение полиции. По данным «Фонтанки», первым заговорил 40-летний Сергей из Колпино. По его словам, ноябрьской ночью почти 11 лет назад они вместе с подогретыми спиртным друзьями действительно увезли задевшего машину Лосевского, но не отпустили, а избили и бросили в канаву в районе сельскохозяйственных полей в Детскосельском. Когда мать студента привлекла к поискам милицию, туда якобы вернулись двое его приятелей, чтобы забрать тело и закопать. Местом могилы он не интересовался.

В Следкоме его рассказ уложили в дело о похищении человека (статья 126 УК). Все трое задержаны на двое суток. За прошедшие годы двое из них обзавелись семьями, за плечами самого разговорчивого статьи о побоях, наркотиках и краже. По последней им заинтересовались в июле этого года.

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Комментарии (13)

Александр Смуров
Пока ВУЗы не будут заниматься расследованиями по гибели и пропажам своих студентов МВД 10-летиями будет рассказывать сказки.
Беда в том что ВУЗы никакой ответственности за жизнь своих студентов не несут, статистики не публикуют, нагло отмалчиваются, пособия на погребение не платят - учёных преподов и их руководителей можно воспитать только рублём.
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"Когда мать студента привлекла к поискам милицию...". Что значит "привлекла"? Милиция по поводу пропажи человека выполнять свои служебные обязанности не хотела, не самопривлекалась? Её милицию привлекать требовалось? Привлечь к поискам можно поисковые службы, частный сыск, тех кто помочь может, но не обязан, а милиция по поводу пропажи и прочего сама обязана инициирует поиск без всякого "привлечения".
Или это журналист так фразу составил, что только вопросы на ровном месте породил? Само обращение в милицию назвал "привлечением милиции".
Что-то недосказано ... Маловероятно, что через 10 лет убийцы, тем более убийцы с соответствующей биографией решили раскаяться. Что-то заставило их заговорить. Что?
кто-то страшный
...А потом они обижаются на слово "мусор". Почитайте в начальной статье о поведении участкового. Да там всех надо размотать по цепочке, именно эти люди своим бездействием (а тем более, если коррупцией) ставят под вопрос смысл существования государства. Налоги вы собирать умеете, кормить своих чиновников и бюрократов пошлинами тоже научились. Ну так а в чем гражданину от вас толк, если в явном деле не можете обеспечить справедливость и, тем более, безопасность?
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