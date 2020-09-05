В Петербурге задержали причастных к пропаже студента Лосевского. Они прервали 10-летний обет молчания

Поиски 18-летнего петербургского студента, который исчез после того, как задел чужую машину, спустя десятилетие получили направление. К делу добавили статью о похищении, задержаны трое, один рассказал, что нужно искать тело.

Как стало известно «Фонтанке» 5 сентября, оперативники уголовного розыска задержали жителя Колпино и двух его знакомых из Шушар по делу об убийстве, которое было возбуждено в 2009 году после исчезновения Евгения Лосевского.

18-летний студент исчез в посёлке Детскосельский. По словам матери, поздним вечером 11 ноября 2009 года в компании друга он провожал знакомую девушку и на улице поссорился с тремя мужчинами после того, как задел зеркало их автомобиля. Владелец машины вместе с друзьями затолкал юношу в салон и увёз, к родным Евгений так и не вернулся.