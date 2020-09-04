ТАСС: Миссия ООН не может быть направлена в Белоруссию только по просьбе Тихановской
Миссия Организации объединенных наций может направиться в Белоруссию по запросу властей страны либо по решению Совета безопасности, Совета по правам человека или Генеральной ассамблеи. Об этом 4 сентября со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
«Размещение мониторинговой миссии может быть осуществлено по запросу страны, о которой идет речь, или же в соответствии с мандатом от одного из законодательных органов (ООН)», — сказал собеседник агентства.
Ранее с просьбой направить в Белоруссию наблюдательную комиссию, «чтобы задокументировать ситуацию на месте», ООН попросила баллотировавшаяся на пост президента страны Светлана Тихановская. Политик призвала ввести санкции против тех, кто, по её словам, участвовал в фальсификациях на президентских выборах и в «преступлениях против человечности» при разгоне протестов.
В августе этого года в Белоруссии состоялись президентские выборы. Подводя их итоги, ЦИК заявила, что победу одержал Александр Лукашенко. Его главный оппонент Светлана Тихановская не признала результаты голосования и объявила о создании координационного совета по транзиту власти. После этого она отказалась от участия в новых президентских выборах и уехала в Литву. Наладить диалог с действующей властью не вышло.
Со дня оглашения результатов голосования в Белоруссии проходят акции протеста. Жителей страны задерживают сотрудники милиции, есть пострадавшие и даже погибшие. Крупные предприятия объявляли о всеобщей забастовке. Лукашенко предложил закрывать заводы на замок, если они не хотят работать. Протестующие выходят на улицы и по сей день.