ТАСС: Миссия ООН не может быть направлена в Белоруссию только по просьбе Тихановской

Миссия Организации объединенных наций может направиться в Белоруссию по запросу властей страны либо по решению Совета безопасности, Совета по правам человека или Генеральной ассамблеи. Об этом 4 сентября со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«Размещение мониторинговой миссии может быть осуществлено по запросу страны, о которой идет речь, или же в соответствии с мандатом от одного из законодательных органов (ООН)», — сказал собеседник агентства.

Ранее с просьбой направить в Белоруссию наблюдательную комиссию, «чтобы задокументировать ситуацию на месте», ООН попросила баллотировавшаяся на пост президента страны Светлана Тихановская. Политик призвала ввести санкции против тех, кто, по её словам, участвовал в фальсификациях на президентских выборах и в «преступлениях против человечности» при разгоне протестов.