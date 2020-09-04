Месси заявил, что остаётся в «Барселоне», чтобы не заниматься судебными разбирательствами

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси впервые прокомментировал информацию о своем уходе. В интервью сайту Goal он заявил, что ему придется остаться.

«Я был недоволен, хотел уйти. Мне не позволили это сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не заниматься судебными разбирательствами. Руководство клуба во главе с Бартомеу — это катастрофа», — подчеркнул Месси.

Ранее сообщалось, что «Барселона» потребовала 700 млн евро за выкуп Месси, положенные по контракту футболиста. Игрок был не согласен с этим. Сообщалось, что Месси уже выбрал себе новую команду — «Манчестер Сити».