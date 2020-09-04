Месси заявил, что остаётся в «Барселоне», чтобы не заниматься судебными разбирательствами
Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси впервые прокомментировал информацию о своем уходе. В интервью сайту Goal он заявил, что ему придется остаться.
«Я был недоволен, хотел уйти. Мне не позволили это сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не заниматься судебными разбирательствами. Руководство клуба во главе с Бартомеу — это катастрофа», — подчеркнул Месси.
Ранее сообщалось, что «Барселона» потребовала 700 млн евро за выкуп Месси, положенные по контракту футболиста. Игрок был не согласен с этим. Сообщалось, что Месси уже выбрал себе новую команду — «Манчестер Сити».
Решение покинуть «Барселону» Месси принял после разгромного поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8.
Лионель Месси провел всю свою взрослую карьеру в «Барселоне». Начиная с 2003 года он сыграл за каталонскую команду 485 матчей, в которых забил 444 мяча. Десятикратный чемпион Испании (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19), четырехкратный победитель Лиги чемпионов (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15). Месси — самый высокооплачиваемый футболист в мире. Он получает 86,9 миллиона евро в год.