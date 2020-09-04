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04.09.2020 17:43
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Скончался главный конструктор самого массового советского лайнера Ту-154. Старейшему сотруднику ОКБ «Туполева» было 95 лет

Умер старейший сотрудник ОКБ «Туполева» и главный конструктор Ту-154 — самого массового советского лайнера — Александр Шенгардт, сообщили 4 сентября в пресс-службе конструкторского бюро.

«Руководство и коллектив ПАО «Туполев» выражают глубочайшие соболезнования в связи уходом из жизни старейшего сотрудника — одного из ключевых конструкторов самолетов марки «Ту» Александра Сергеевича Шенгардта», — передает пресс-служба «Туполева», отметив, что прощание с конструктором пройдет 8 сентября.

Фото: ПАО «Туполев»

Александру Шенгардту было 95 лет. В 1997 году ему присвоили звание заслуженного авиаконструктора РФ. Он проработал в ОКБ имени Андрея Туполева 70 лет — с 1948 года. Был главным конструктором Ту-154, построенного в 1968 году и стоявшего на серийном производстве до 1998 года. Принимал участие в проектировании и создании этапных самолётов Ту-104, Ту-114, Ту-124 и боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22.

Ту-154 — самый массовый советский реактивный пассажирский самолёт. С 1968 по 2013 год (с 1998 года производился Ту-154М в мелкосерийном производстве) было выпущено 998 машин. Лайнер до конца 2000-х годов оставался одним из основных самолётов на маршрутах средней дальности страны. Кроме того, этот самолет — один из самых быстрых в мире серийных пассажирских лайнеров, с крейсерской скоростью более 900 км/ч.

Фото: ПАО «Туполев»

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Комментарии (3)

261224401
Спасибо огромное за Ту-154!
Земля пухом!
Царствие небесное!
Wuhan Proletarian
Хм, а чем он занимался после ТУ-154?
Никаких других разработок, кроме неудачного ТУ-204/214, у знаменитого КБ Туполева нет.
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