В Петербурге задержали расчленителя. В Самаре его ищут за убийство родителей

Мужчину, которого с 31 августа ищут все полицейские Самарской области, задержали в Северной столице после скандала в автобусном парке.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербург 4 сентября, накануне полицейские прибыли на вызов в автопарк на Приморском шоссе, 140.



40-летнего мужчину доставили в отдел, где составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).



Параллельно по процедуре его проверили по базам, и выяснилось, что с 31 августа мужчину ищут по всей России за двойное убийство.

