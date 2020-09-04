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04.09.2020 17:16
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В Петербурге задержали расчленителя. В Самаре его ищут за убийство родителей

Мужчину, которого с 31 августа ищут все полицейские Самарской области, задержали в Северной столице после скандала в автобусном парке.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербург 4 сентября, накануне полицейские прибыли на вызов в автопарк на Приморском шоссе, 140.

40-летнего мужчину доставили в отдел, где составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Параллельно по процедуре его проверили по базам, и выяснилось, что с 31 августа мужчину ищут по всей России за двойное убийство.

Как писали самарские СМИ, тело 85-летнего хозяина квартиры на Ново-Садовой улице в Самаре с множественными ножевыми ранениями и его 72-летней супруги с порезами, а также ампутированной головой и левой рукой нашли в квартире, где они проживали с 40-летним сыном. Он же и попал под подозрение. Полиция региона полагает, что мужчина, неоднократно лечившийся в психиатрической больнице, имел плохие отношения с отцом и в ходе очередной ссоры совершил преступление.

Задержанный передан инициатору розыска.

Петербург за последний год «прославился» несколькими историями об убийствах с расчленениями. В ноябре 2019 года был задержан историк Соколов, который застрелил свою возлюбленную, а затем разделил её тело на части. А в июле 2020 года по частям нашли тело рэпера Энди Картрайта. По подозрению в его убийстве задержана супруга, которая до сих пор уверяет, что нашла музыканта мертвым и решила таким образом скрыть его смерть от якобы передозировки.

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Комментарии (5)

Dimitry Antonov
Думал, наверное, что тут-то он точно затеряется....
Анна Эстедт
Лахта-центр построили в виде кола или детородного органа, - и понеслось!
Ilya9
Что то и вправду Питер притягивает расчленителей....
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