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04.09.2020 16:47
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Набережная Мойки таинственно лишилась куска ограждения. «Мостотрест» приступил к его поискам

Дырка в ограждении набережной реки Мойки озадачила специалистов «Мостотреста». Аварий в указанном месте не зафиксировано.

О том, что напротив дома 71 по указанной набережной не хватает фрагмента перильного заграждения, «Фонтанке» 4 сентября сообщили читатели.

автор фото читатель «Фонтанки» Владимир
автор фото читатель «Фонтанки» Владимир
автор фото читатель «Фонтанки» Владимир
автор фото читатель «Фонтанки» Владимир
автор фото читатель «Фонтанки» Владимир
автор фото читатель «Фонтанки» Владимир
автор фото читатель «Фонтанки» Владимир
автор фото читатель «Фонтанки» Владимир

В ГБУ «Мостотрест» нашему изданию сообщили, что знают о поломке, но не могут сказать, в связи с чем она появилась. Опасный участок в ближайшее время будет огражден, чтобы предупредить пешеходов об опасности.

Учреждение направит запрос в ГИБДД о том, не зафиксировано ли у них ДТП по данному адресу.

В ближайшее время будет принято решение о ремонте ограждения.

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