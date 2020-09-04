О том, что напротив дома 71 по указанной набережной не хватает фрагмента перильного заграждения, «Фонтанке» 4 сентября сообщили читатели.

В ГБУ «Мостотрест» нашему изданию сообщили, что знают о поломке, но не могут сказать, в связи с чем она появилась. Опасный участок в ближайшее время будет огражден, чтобы предупредить пешеходов об опасности.



Учреждение направит запрос в ГИБДД о том, не зафиксировано ли у них ДТП по данному адресу.

