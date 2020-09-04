Фрэнсис Форд Коппола выпустит новую версию «Крёстного отца 3». Он придумал другой финал и начало

«Для этой версии я создал новое начало и конец, а также переставил некоторые сцены, кадры и музыкальные вставки. С этими изменениями, восстановленными кадрами и звуком, фильм становится более достойным заключением для «Крестного отца» и «Крестного отца 2«», — пояснил изменения режиссер. Его слова приводит Deadline .

Сообщается, что переделать и сократить третью часть гангстерской саги ее создатель хотел много лет, но не брался за работу без «благословения» студии Paramount. Он лично следил за всеми изменениями, «чтобы удостовериться, что фильм «правильно» выглядит и звучит и соответствует его видению».



Ранее в интервью Deadline Коппола говорил о том, что во время первых съёмок «был молод», позволял собой «помыкать», поэтому не смог сделать всё то, что собирался. По данным Vanity Fair, урезка классического финала покажет в другом свете его дочь, актрису Софию Копполу, которая сыграла роль Мэри Корлеоне, и «оправдает» её появление. Новый фильм, по мнению режиссёра, должен стать «кодой», заключительной и обобщающей частью первых двух картин — но не полноценной частью оригинальной трилогии.



Снятый в 1990 году «Крёстный отец 3» считается самой слабой серией. В 1991 году София Кополла за игру в ленте получила две «антипремии» «Золотая малина». При этом в списке наград первых двух частей, снятых в 1972 и 1974 годах, — девять «Оскаров».

