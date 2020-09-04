Покупательная способность россиян по половине из 24 основных продуктов достигла минимума за 10 лет

По оценке статистического ведомства, покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения во втором полугодии 2020 года выросла по отношению к тому же периоду прошлого года по трети из 24 основных продуктов. Наибольший рост Росстат зафиксировал по капусте (72,3%), сахару-песку (33,3%), моркови (19%), а снижение — по крупам (13,9%), яблокам (13,6%) и рису (10,6%).

Покупательная способность денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года по половине из 24 основных продуктов упала до минимума за последние 10 лет, выяснили в институте «Центр развития» ВШЭ. Автор обзора , замдиректора центра Светлана Мисихина указывает на противоречия между получившейся у исследователей картиной и данными Росстата.

Данные по второму кварталу 2020 года отдельно не публиковались. Эксперты ВШЭ вычленили их из результатов полугодия и выяснили, что на самом деле покупательная способность выросла только по трем основным продуктам из 24: это капуста (74%), сахар-песок (16,1%) и морковь (10,6%). По остальным за этот период наблюдается снижение: от -1% по свинине до -25% по яблокам.

При расчете на более долгий период — с 2011 по 2020 год — покупательная способность оказалась минимальной по 12 из 24 продуктов. Среди них называют белый и ржаной хлеб, говядину, рыбу, молоко, масло сливочное, чай черный и другие.

Помимо этого, автор исследования отмечает, что зарплатная статистика Росстата тоже вызывает вопросы. Так, в обзоре говорится, что объем поступлений НДФЛ в апреле снизился на 18,6% год к году, в мае — на 13,9%, в июне увеличился на 2,8%. В то же время Росстат сообщил о росте среднемесячной начисленной зарплаты работников по полному кругу организаций на 2,9% в мае и 2,7% в июне.

«На фоне роста безработицы это как минимум требует объяснений. Тем более что социологические опросы показывают падение заработных плат и доходов, а также рост неполной занятости и безработицы», — отмечает Светлана Мисихина.