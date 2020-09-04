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04.09.2020 08:47
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Через Петербург проходит холодный фронт. Утепляться пока рано, но зонтик лучше не забывать

Холодный атмосферный фронт властвует над погодой в Петербурге. С пятницы и до конца недели в городе прописались мелкие дожди, но лето ещё не отступает.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 сентября в Петербурге умеренный южный и юго-западный ветер нагонит облако, однако шанс увидеть солнце есть.

Как сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус, атмосферный фронт немного собьёт температуру. Утром в городе +15 градусов, к обеду воздух должен прогреться до +20…+22 градусов. Местами кратковременные дожди.

Поливать город, судя по прогнозу синоптиков, будет в субботу, к воскресенью дождь усилится. При этом температурный фон просядет ещё на пару градусов.

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