Через Петербург проходит холодный фронт. Утепляться пока рано, но зонтик лучше не забывать

Холодный атмосферный фронт властвует над погодой в Петербурге. С пятницы и до конца недели в городе прописались мелкие дожди, но лето ещё не отступает.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 сентября в Петербурге умеренный южный и юго-западный ветер нагонит облако, однако шанс увидеть солнце есть.



Как сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус, атмосферный фронт немного собьёт температуру. Утром в городе +15 градусов, к обеду воздух должен прогреться до +20…+22 градусов. Местами кратковременные дожди.

