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04.09.2020 07:09
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В Приморье из-за тайфуна погибли три человека

Два человека погибли, когда плавкран из-за тайфуна выбросило на отмель в Уссурийском заливе из-за бушующего в Приморье тайфуна «Майсак».

Ранее один человек погиб от последствий урагана «Майсак» в селе Лукьяновка Шкотовского района, общее число жертв стихии, таким образом, выросло до трех человек, пишет 4 сентября РИА Новости.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент произошел вечером в четверг около 23.25 (16.25 мск) в бухте Тепляковского. На отмель выбросило плавучий кран «Черноморец-34», принадлежащий ПАО «Славянский судоремонтный завод». На борту находились девять членов экипажа.

«В настоящее время обнаружены двое погибших, семь человек не пострадали, спасательная операция продолжается, угроза затопления судна и загрязнения окружающей среды отсутствует», — сообщили в прокуратуре.

В региональном главке МЧС рассказали, что на место происшествия прибыли спасатели, однако их помощь не потребовалась. По факту происшествия проводится проверка.

Всего в результате разгула стихии в Приморье пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Наиболее сложная ситуация в Находке, где уже введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке.

Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, зафиксированы порывы ветра до 43 метров в секунду. Мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский в четверг днем закрыли из-за ураганного ветра.

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