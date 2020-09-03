Дариус, самый большой кролик из Книги рекордов Гиннесса, может уступить титул. Новый претендент – его собственный сын Дэйв.

Как пишет 3 сентября «Вечерняя Москва» со ссылкой на Metro, Дариус, зарегистрированный в Книге рекордов Гиннеса в 2010 году, весит 22 килограмма, а его сын – уже 25 килограммов при росте 120 сантиметров. Новый рекорд остаётся только официально зафиксировать.

Дэйв примерно такого же размера, как 7-летняя дочь хозяев Айла. Девочка и животное дружат, она даже называет его братом. Взять его на руки трудно, потому что он слишком тяжёлый. Обычно он подбегает и кружит вокруг, рассказывает хозяйка кролика Лиа Вудкок.