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03.09.2020 22:52
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Самый большой кролик в мире сдаёт позиции. Он сам вложился в конкурента

Дариус, самый большой кролик из Книги рекордов Гиннесса, может уступить титул. Новый претендент – его собственный сын Дэйв.

Как пишет 3 сентября «Вечерняя Москва» со ссылкой на Metro, Дариус, зарегистрированный в Книге рекордов Гиннеса в 2010 году, весит 22 килограмма, а его сын – уже 25 килограммов при росте 120 сантиметров. Новый рекорд остаётся только официально зафиксировать.

Дэйв примерно такого же размера, как 7-летняя дочь хозяев Айла. Девочка и животное дружат, она даже называет его братом. Взять его на руки трудно, потому что он слишком тяжёлый. Обычно он подбегает и кружит вокруг, рассказывает хозяйка кролика Лиа Вудкок.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://metro.co.uk/2020/09/02/worlds-biggest-rabbit-have-title-taken-son-who-weighs-four-stone-13210820/" class="_">metro.co.uk</a>
Скриншот из metro.co.uk

Рацион чемпиона обходится почти в 500 фунтов стерлингов в год. Каждый день он съедает две моркови, половину брокколи, большую миску капусты и шпината, а закусывает яблоками.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://metro.co.uk/2020/09/02/worlds-biggest-rabbit-have-title-taken-son-who-weighs-four-stone-13210820/" class="_">metro.co.uk</a>
Скриншот из metro.co.uk

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Комментарии (1)

Yksy
Боже, такой может ночью придавить
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