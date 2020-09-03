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03.09.2020 21:18
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Петербуржцы зажгли свечи на Малой Садовой в память о жертвах теракта в Беслане

Акцию в память о жертвах теракта в Беслане организовали в центре Петербурга вечером 3 сентября. Видеозапись с места события выложена на странице движения «Весна» в Instagram.

Как видно из опубликованного ролика, памятное мероприятие прошло на Малой Садовой улице. Его участники зажгли сотни свеч и составили из них слово «Беслан». Помимо этого, они развернули баннер с фотографиями жертв теракта.

В результате захвата террористами бесланской школы № 1 в День знаний в 2004 году в заложниках оказались более 1,2 тысячи учителей, родителей и детей. Это продолжалось два с половиной дня в нечеловеческих условиях — без воды, еды и сна. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека.

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