Петербуржцы зажгли свечи на Малой Садовой в память о жертвах теракта в Беслане
Акцию в память о жертвах теракта в Беслане организовали в центре Петербурга вечером 3 сентября. Видеозапись с места события выложена на странице движения «Весна» в Instagram.
Как видно из опубликованного ролика, памятное мероприятие прошло на Малой Садовой улице. Его участники зажгли сотни свеч и составили из них слово «Беслан». Помимо этого, они развернули баннер с фотографиями жертв теракта.
В результате захвата террористами бесланской школы № 1 в День знаний в 2004 году в заложниках оказались более 1,2 тысячи учителей, родителей и детей. Это продолжалось два с половиной дня в нечеловеческих условиях — без воды, еды и сна. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека.