Акцию в память о жертвах теракта в Беслане организовали в центре Петербурга вечером 3 сентября. Видеозапись с места события выложена на странице движения «Весна» в Instagram.

Как видно из опубликованного ролика, памятное мероприятие прошло на Малой Садовой улице. Его участники зажгли сотни свеч и составили из них слово «Беслан». Помимо этого, они развернули баннер с фотографиями жертв теракта.