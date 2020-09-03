На Славы в одном месте такси, попав на видео, сбило мужчину на самокате, а BMW Х6 — ребёнка насмерть
Два серьёзных ДТП произошло 3 сентября на проспекте Славы у пересечения с Белградской улицей. В обоих случаях машины сбивали людей.
Сначала столкнулись два автомобиля и самокатчик. Таксист на «Ниссане Альмере» выскочил на перекрёсток на красный свет и ударил «Ниссан Тииду», поехавшую на зелёный по Белградской улице. Такси развернуло, и оно задом сбило мужчину на самокате, который ехал по тротуару. Самокат остался под машиной, а человек перелетел через высокий бордюр. «На скорой увезли только мужчину с самоката», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
ДТП зафиксировали видеорегистраторы двух очевидцев. Видно, как таксист на скорости подъезжает к перекрёстку, и сам удар.
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Позже там же сбили пешехода, пишут в «ДТП и ЧП». «Проезжала мимо, девушка без сознания, обувь разбросана», — рассказывает в комментариях Екатерина. А уже через несколько минут появилась фотография накрытого человека.
На самом деле погиб ребёнок. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около 19:25 на Славы, 8, мужчина 1977 года рождения на BMW Х6 вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мальчика 10 лет. Ребёнок получил травмы, не совместимые с жизнью.