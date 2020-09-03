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03.09.2020 18:55
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Экс-сотруднику Ярославской ИК-1, осуждённому за пытки, реальный срок заменили условным

Заволжский районный суд изменил наказание и дал 3,5 года условного срока Максиму Яблокову — бывшему сотруднику Ярославской исправительной колонии №1 и участнику пыток над заключенными. Об этом 3 сентября сообщает «Новая газета».

Суд оставил в силе запрет занимать Яблокову должности в органах власти на три года. Правозащитный фонд «Общественный вердикт» будет обжаловать этот приговор.

Максим Яблоков — старший инспектор отдела безопасности ИК-1, был одним из фигурантов дела об избиении в 2016 году заключённого Хасдина Муртазалиева в Ярославской колонии. 17 января он был приговорен к 3,5 годам реального заключения в колонии общего режима.

Яблоков также проходит по делу о пытках и издевательствах над заключённым Евгением Макаровым. Летом 2018-го «Новая газета» опубликовала видео, на котором Макарова пытают сотрудники ФСИН. Позже было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а», ч. 3, ст. 286 УК), по которому проходили 14 сотрудников данной колонии.

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Комментарии (4)

Antipuk
Будут бояться только хозяина, который будет отправлять на задания с новичком
RemyMartin
Пытал тоже условно?
kacnep
Украл сникерс 5 лет.. Пытал людей, условно.. Славный суд..
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