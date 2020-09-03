Экс-сотруднику Ярославской ИК-1, осуждённому за пытки, реальный срок заменили условным

Заволжский районный суд изменил наказание и дал 3,5 года условного срока Максиму Яблокову — бывшему сотруднику Ярославской исправительной колонии №1 и участнику пыток над заключенными. Об этом 3 сентября сообщает «Новая газета».



Суд оставил в силе запрет занимать Яблокову должности в органах власти на три года. Правозащитный фонд «Общественный вердикт» будет обжаловать этот приговор.



Максим Яблоков — старший инспектор отдела безопасности ИК-1, был одним из фигурантов дела об избиении в 2016 году заключённого Хасдина Муртазалиева в Ярославской колонии. 17 января он был приговорен к 3,5 годам реального заключения в колонии общего режима.

