Экс-сотруднику Ярославской ИК-1, осуждённому за пытки, реальный срок заменили условным
Заволжский районный суд изменил наказание и дал 3,5 года условного срока Максиму Яблокову — бывшему сотруднику Ярославской исправительной колонии №1 и участнику пыток над заключенными. Об этом 3 сентября сообщает «Новая газета».
Суд оставил в силе запрет занимать Яблокову должности в органах власти на три года. Правозащитный фонд «Общественный вердикт» будет обжаловать этот приговор.
Максим Яблоков — старший инспектор отдела безопасности ИК-1, был одним из фигурантов дела об избиении в 2016 году заключённого Хасдина Муртазалиева в Ярославской колонии. 17 января он был приговорен к 3,5 годам реального заключения в колонии общего режима.
Яблоков также проходит по делу о пытках и издевательствах над заключённым Евгением Макаровым. Летом 2018-го «Новая газета» опубликовала видео, на котором Макарова пытают сотрудники ФСИН. Позже было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а», ч. 3, ст. 286 УК), по которому проходили 14 сотрудников данной колонии.