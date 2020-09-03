Solopharm построит в Петербурге «завод-трансформер» за 3,5 млрд рублей

Фармпроизводитель Solopharm петербургского предпринимателя Олега Жеребцова построит новую очередь завода на Индустриальном проспекте в Петербурге. Как сообщила пресс-служба компании 3 сентября, объем инвестиций в проект составит 3,5 млрд рублей.
Предприятие площадью 11,6 тыс. кв. м будет запущено в первом квартале 2022 года. Производственная мощность линий составит 2 млрд таблеток в год. В здании будут использоваться так называемые «гибкие стены» — модульные стеклянные перегородки, что позволит менять конфигурацию помещений за несколько дней и оперативно реагировать на тенденции рынка.
Компания Solopharm (ООО «Гротекс») создана в 2010 году. Завод по производству жидких стерильных лекарств построен в 2013 году. Выручка по итогам 2019-го составила 8,3 млрд рублей, чистая прибыль — 72,7 млн рублей.