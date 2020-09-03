КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига не простила «Йокериту» неявку на матч регулярного сезона в Минске в четверг, 3 сентября. Как сообщили в пресс-службе КХЛ, финской команде засчитано техническое поражение.



«Хоккейный клуб «Йокерит» не прибыл в Минск для проведения матча регулярного чемпионата КХЛ. В соответствии с пунктом 15 статьи 29 дисциплинарного регламента «Йокериту» засчитано техническое поражение», — говорится в официальном заявлении лиги.



Ранее представители болельщиков финской команды призывали бойкотировать выездной матч в Минске «из-за ситуации в Белоруссии и нарушений прав человека». Также к «Йокериту» обратился бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало. Он заявил в «Твиттере», что своим участием в минском матче финны поддержат «беспринципного диктатора с кровью на руках». Руководство команды до последнего утверждало, что приедет на матч одним днем и после сразу же отправится домой. Однако в день игры стало известно, что финны не вылетели на матч.

