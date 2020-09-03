Рекламный рынок России во втором квартале 2020 года упал на 22%

Рекламный рынок во втором квартале 2020 года упал на 22%, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), опубликованных 3 сентября. В апреле — июне объем рынка составил 91 млрд рублей против 116,5 млрд рублей во втором квартале 2019-го.



Самое большое снижение показала реклама в прессе — на 67%, до 1,3 млрд рублей. Сегмент наружной рекламы упал на 40%, до 3,6 млрд рублей. Объемы рекламы на радио уменьшились на 58%, до 1,7 млрд рублей. Лучше чувствовала себя телереклама — снижение составило 22% год к году, всего было продано роликов на сумму 31,4 млрд рублей. Интернет потерял 9% бюджетов рекламодателей во втором квартале, объем онлайн-рекламы составил 53 млрд рублей.

