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03.09.2020 17:21
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Рекламный рынок России во втором квартале 2020 года упал на 22%

Рекламный рынок во втором квартале 2020 года упал на 22%, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), опубликованных 3 сентября. В апреле — июне объем рынка составил 91 млрд рублей против 116,5 млрд рублей во втором квартале 2019-го.

Самое большое снижение показала реклама в прессе — на 67%, до 1,3 млрд рублей. Сегмент наружной рекламы упал на 40%, до 3,6 млрд рублей. Объемы рекламы на радио уменьшились на 58%, до 1,7 млрд рублей. Лучше чувствовала себя телереклама — снижение составило 22% год к году, всего было продано роликов на сумму 31,4 млрд рублей. Интернет потерял 9% бюджетов рекламодателей во втором квартале, объем онлайн-рекламы составил 53 млрд рублей.

В январе—июне суммарный объем рекламных бюджетов составил 205 млрд рублей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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