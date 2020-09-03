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03.09.2020 13:20
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«Красивые» автомобильные номера пустят с молотка. С тарифами уже определились

Проект постановления о правилах продаж «красивых» номеров автомобилей и мотоциклов через портал госуслуг разработало и направило в правительство Министерство экономического развития РФ. Стартовая цена может быть в миллионах.

Как сообщает «Коммерсантъ» 3 сентября, ожидается, что с 2022 года водители в России не смогут случайно получить «красивые» номера. Их будут выставлять на торги. Интересующую комбинацию граждане будут выбирать на портале госуслуг, выкупать право пользоваться ей предстоит на онлайн-аукционе.

Всего предложено установить 13 тарифов. Торги будут длиться месяц, один человек сможет принять участие максимум в пяти. Вырученные средства пополнят региональную и федеральную казну.

Самыми дорогими будут комбинации из одинаковых букв и цифр (А666АА). Базовая цена за них составит 600 тысяч рублей. Издание добавляет, что теоретически она может вырасти до 6 миллионов, поскольку каждый регион может уменьшить или увеличить начальную стоимость в десять раз.

Номера с цифрами 100, 200, 300 и одинаковыми буквами (В300ВВ) попроще, их минимальная цена 450 тысяч рублей. Мотономера обойдутся дешевле. Так, одинаковые буквы в сочетании с цифрами 0001, 0002, 0003 и далее хотят продавать за 200 тысяч рублей. Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2022 года.

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Комментарии (9)

prosto262130721
Надо было 14 тарифов сделать, чтобы "Табели о рангах" соответствовало.
McSim
А что Вы все удивляетесь? Спрос рождает предложение. И погоня за чем-то "брендовым" была всегда. Кто-то хочет номера, кто-то машину определенного бренда или одежду. Иные покупают распиаренный дорогой телефон. Я от этого отошел. И более дорогое авто продал в угоду душе. И телефон беру по своим функциям. Но многие продолжают. И на таких рассчитаны эти аукционы. А некоторым приходится покупать, ибо так в их круге принято.
Barmaley_5e4d0211d3423
" ...не смогут случайно получить «красивые» номера.."
Уверен, слово случайно необходимо тоже заключить в кавычки.
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