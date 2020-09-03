«Красивые» автомобильные номера пустят с молотка. С тарифами уже определились

Как сообщает « Коммерсантъ » 3 сентября, ожидается, что с 2022 года водители в России не смогут случайно получить «красивые» номера. Их будут выставлять на торги. Интересующую комбинацию граждане будут выбирать на портале госуслуг, выкупать право пользоваться ей предстоит на онлайн-аукционе.

Проект постановления о правилах продаж «красивых» номеров автомобилей и мотоциклов через портал госуслуг разработало и направило в правительство Министерство экономического развития РФ. Стартовая цена может быть в миллионах.

Всего предложено установить 13 тарифов. Торги будут длиться месяц, один человек сможет принять участие максимум в пяти. Вырученные средства пополнят региональную и федеральную казну.

Самыми дорогими будут комбинации из одинаковых букв и цифр (А666АА). Базовая цена за них составит 600 тысяч рублей. Издание добавляет, что теоретически она может вырасти до 6 миллионов, поскольку каждый регион может уменьшить или увеличить начальную стоимость в десять раз.

Номера с цифрами 100, 200, 300 и одинаковыми буквами (В300ВВ) попроще, их минимальная цена 450 тысяч рублей. Мотономера обойдутся дешевле. Так, одинаковые буквы в сочетании с цифрами 0001, 0002, 0003 и далее хотят продавать за 200 тысяч рублей. Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2022 года.