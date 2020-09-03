Остановка у Гостиного двора снова поумнеет. На этот раз — совместными усилиями
Первая «интеллектуальная остановка» нового типа с медиакартой, где видно движение транспорта, смонтирована на Невском проспекте в Петербурге. Благоустроить территорию и запустить ее предполагается 4 сентября.
Как рассказал комитет по транспорту, ключевая особенность павильона — медиапанель диагональю 105 см: на нее будет выводиться цифровая карта с информацией о движении общественного транспорта, а также расписание и прогноз погоды. У остановки есть резервные источники питания на основе солнечных батарей и видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный город».
Павильон передан городу в подарок компанией «Морсвязьавтоматика». Как рассказал «Фонтанке» замдиректора Михаил Тимофеев, главная идея — разработать остановку, которая может быть подключена к сети, но становиться энергонезависимой: для этого в конструкцию включены солнечные батареи и накопительные блоки, от которых павильон может питаться порядка 3 часов. Это плод коллективного труда: в частности, солнечные панели создавала компания «Хевел», а медийное оборудование — «Транстелематика»: ранее «Фонтанка» писала об интересе этого предприятия к контрактам на оборудование петербургского общественного транспорта.
Комтранс уточняет, что более четырех тысяч остановочных павильонов нового типа должны появиться в Петербурге в рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания пассажиров — так чиновники называют отложенную «транспортную реформу». Отметим, это не первый случай, когда инвестор дарит городу «умную остановку», причем и в прошлый раз речь шла о Гостином дворе. В итоге программа заглохла и производитель разобрал свой павильон. Причина в том, что чиновники при объявлении соответствующих аукционов для рекламодателей отказались выносить в отдельный лот адреса для таких остановок. В итоге вместо них стали устанавливать павильоны, разработанные для французской JCDecaux около 20 лет назад.