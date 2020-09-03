Первая «интеллектуальная остановка» нового типа с медиакартой, где видно движение транспорта, смонтирована на Невском проспекте в Петербурге. Благоустроить территорию и запустить ее предполагается 4 сентября.



Как рассказал комитет по транспорту, ключевая особенность павильона — медиапанель диагональю 105 см: на нее будет выводиться цифровая карта с информацией о движении общественного транспорта, а также расписание и прогноз погоды. У остановки есть резервные источники питания на основе солнечных батарей и видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный город».