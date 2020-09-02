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02.09.2020 19:38
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Чиновники и депутаты Петербурга могут остаться без индексации зарплат в 2021 году

В 2021 году в Петербурге могут не проиндексировать «расчетную единицу», на основании которой высчитывается зарплата чиновников и депутатов. Соответствующий проект постановления правительства 2 сентября был вынесен на антикоррупционную экспертизу.

Проект постановления «О проекте закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О расчетной единице» предлагает в следующем год оставить показатель на уровне 2020 года — 1410 рублей вместо запланированного увеличения до 1465 рублей.

При этом с 1 января 2023 года предлагается увеличить единицу до 1586 рублей, а в 2022 году оставить запланированные 1525 рублей. При этом действие нормы из третьей статьи закона, которая говорит, что размер расчетной единицы подлежит изменению с учетом уровня инфляции, а индексирование ее размера осуществляется ежегодно, предлагается приостановить до 2021 года.

На основании этого показателя рассчитываются зарплаты государственных служащих. К примеру, для вице-губернаторов Петербурга, согласно Закону «О реестре государственных должностей Санкт-Петербурга и реестре должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга», он равен 56 единицам, для председателя Заксобрания — 60, для «рядового» депутата парламента — 51–53 единицы. Кроме этого, чиновникам и депутатам полагаются различные доплаты и премии.

После того как проект пройдёт антикоррупционную экспертизу, предполагается, что губернатор направит его на рассмотрение в Законодательное собрание.

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Комментарии (4)

Sonata
Не пропадут. Всё равно их расходы не коррелируют с официальными доходами.
local_5e4d8cf621bfb
"Денег нет,но вы держитесь!"(с)
260675881
«Встречаются как-то американец и русский чиновник в Америке. В столице Вашингтоне. Американец приглашает домой. Роскошный дом, сад, вид на Потомак.

--Как же ты хорошо живешь, — делает комплимент русский гость, — откуда деньги-то? — А вон, видишь --мост через Потомак? – Ну. – Так вот, бюджет там был 75 миллионов, я себе взял 5%, на них и дом построил, и сад разбил.

Приезжают в Москву. У русского – полный пентхауз, как говорится. Американец как разинул рот от удивления роскошью, так и не закрывал. Откуда ж, спрашивает, такая безумная роскошь, я такую и в Америке едва ли видел? – А вон, видишь, там вдалеке, в дымке туманной мост через Москву-реку? –Нет, говорит заморский гость, никакого моста там я не вижу. — Так вот у него бюджет был 100 миллионов, и все пошло мне».
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