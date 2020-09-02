Чиновники и депутаты Петербурга могут остаться без индексации зарплат в 2021 году

Проект постановления «О проекте закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О расчетной единице» предлагает в следующем год оставить показатель на уровне 2020 года — 1410 рублей вместо запланированного увеличения до 1465 рублей.

В 2021 году в Петербурге могут не проиндексировать «расчетную единицу», на основании которой высчитывается зарплата чиновников и депутатов. Соответствующий проект постановления правительства 2 сентября был вынесен на антикоррупционную экспертизу.

При этом с 1 января 2023 года предлагается увеличить единицу до 1586 рублей, а в 2022 году оставить запланированные 1525 рублей. При этом действие нормы из третьей статьи закона, которая говорит, что размер расчетной единицы подлежит изменению с учетом уровня инфляции, а индексирование ее размера осуществляется ежегодно, предлагается приостановить до 2021 года.

На основании этого показателя рассчитываются зарплаты государственных служащих. К примеру, для вице-губернаторов Петербурга, согласно Закону «О реестре государственных должностей Санкт-Петербурга и реестре должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга», он равен 56 единицам, для председателя Заксобрания — 60, для «рядового» депутата парламента — 51–53 единицы. Кроме этого, чиновникам и депутатам полагаются различные доплаты и премии.

После того как проект пройдёт антикоррупционную экспертизу, предполагается, что губернатор направит его на рассмотрение в Законодательное собрание.