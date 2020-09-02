Смольный: в 2020 году бюджет Петербурга недосчитается 2,3 млрд рублей от продажи и аренды имущества

В 2020 году бюджет Петербурга недосчитается 2,3 млрд рублей от продажи и аренды городского имущества. Об этом 2 сентября сообщил глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков в ходе нулевых чтений по проекту петербургского бюджета.



По его словам, город рассчитывает заработать 17,6 млрд рублей, что на 12% меньше, чем было запланировано (19,9 млрд рублей). На данный момент Петербург уже получил 12,2 млрд, то есть выполнил изначальный план на 61%.



Самый большой недобор будет по продаже имущества. Ранее город хотел выручить 7,2 млрд рублей. На конец августа удалось заработать только половину этой суммы (3,7 млрд рублей). Но по итогам года в КИО рассчитывают реализовать городскую собственность на 5,3 млрд рублей. Сейчас на продажу выставлен 61 объект на сумму 1,2 млрд рублей. До конца года будет реализовано 255 объектов недвижимости, рассчитывают в КИО.

