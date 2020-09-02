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02.09.2020 11:08
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Выборы в регионах переведут школьников на уличное образование, а некоторые дети уйдут на дополнительные каникулы

В единый день голосования в 2020 году, растянувшийся на три — с 11 по 13 сентября, многие школьники в регионах будут учиться дистанционно. Об этом 2 сентября пишет «Коммерсантъ».

Первый из трех дней голосования пройдет в пятницу. При этом основная часть избирательных участков как раз находится в школах, а значит, нужно организовать работу так, чтобы не помешать волеизъявлению и учебному процессу. Эта задача в основном легла на регионы, где пройдут довыборы в Госдуму, выборы губернаторов, членов парламента, а также муниципальные и внутригородские выборы. Санкт-Петербург эта участь миновала, а вот в соседнем регионе — Ленинградской области — пройдут губернаторские выборы. В Москве также пройдут только довыборы в районные советы.

«Коммерсантъ» обратился в Министерство просвещения за разъяснениям организации процесса. Там журналистам ответили, что каких-то инструкций сверху нет. Это же подтвердили источники «Ъ» в Центризбиркоме, а значит, все будет решаться на местах.

Поэтому в Иркутской области школьники 11 сентября будут учиться на воздухе в формате «дня здоровья». То же самое будет в некоторых школах Белгородской, Оренбургской и Пензенской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. В Татарстане часть уроков пройдет в библиотеках, а занятия спортом из спортзалов перенесут на улицу.

Дистанционно учиться с 11 по 12 сентября будут дети в Воронежской и Липецкой областях. Частично это заденет и Ямало-Ненецкий автономный округ, где некоторые школы перейдут еще и на индивидуальный план.

В Тамбовской области 11 сентября дети придут в школу на уроки, но через другие входы — там, где нет потока избирателей.

«Некоторые классы продолжат учиться в кабинетах, не задействованных для выборов», — сообщила «Коммерсанту» начальник областного управления образования Татьяна Котельникова.

В Чувашии местный ЦИК предложил провести голосование после 16 часов, чтобы не мешать учебному процессу. Но рекомендации местного отделения Роспотребнадзора предусматривают однозначное дистанционное обучение школьников.

В Пермской области с обучением школьников в эти дни уже определились — его не будет. Всех детей освободят от уроков.

Еще в ряде регионов решат, как будут проходить занятия в школах. Рекомендуется провести все те же «дни здоровья» на открытом воздухе, отвести детей в театры или на экскурсии в музеи.

Все эти организационные проблемы связаны с трехдневным проведением выборов, новые условия которого утвердил Владимир Путин 31 июля.

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Комментарии (3)

216946673
Какие выборы! Мы уже видели их в Белоруссии. Правящие режиму в наших странах никогда больше больше не позволят отобрать власть путем каких то выборов...Зачем вообще ходить на них.......
Okmita
Может, перенести избирательные участки в другое место? В администрацию, например, или в милицию, кинотеатры, фудкорты.
alexs73
Путин со товарищами уже не знает, что придумать, чтобы при падающем рейтинге как ЕдРа, так и своего личного, получит нужный результат.
При "всероссийском одобрямс" Элочка провела семидневую вакханалию, а депутаты провели возможность проведения трехдневных выборов и ЦИК сразу же решил это претворить в жизнь.
А потом будут удивляться тому, что народ не верит в честные выборы.
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