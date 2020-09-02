Выборы в регионах переведут школьников на уличное образование, а некоторые дети уйдут на дополнительные каникулы

В единый день голосования в 2020 году, растянувшийся на три — с 11 по 13 сентября, многие школьники в регионах будут учиться дистанционно. Об этом 2 сентября пишет «Коммерсантъ».

Первый из трех дней голосования пройдет в пятницу. При этом основная часть избирательных участков как раз находится в школах, а значит, нужно организовать работу так, чтобы не помешать волеизъявлению и учебному процессу. Эта задача в основном легла на регионы, где пройдут довыборы в Госдуму, выборы губернаторов, членов парламента, а также муниципальные и внутригородские выборы. Санкт-Петербург эта участь миновала, а вот в соседнем регионе — Ленинградской области — пройдут губернаторские выборы. В Москве также пройдут только довыборы в районные советы.



«Коммерсантъ» обратился в Министерство просвещения за разъяснениям организации процесса. Там журналистам ответили, что каких-то инструкций сверху нет. Это же подтвердили источники «Ъ» в Центризбиркоме, а значит, все будет решаться на местах.

Поэтому в Иркутской области школьники 11 сентября будут учиться на воздухе в формате «дня здоровья». То же самое будет в некоторых школах Белгородской, Оренбургской и Пензенской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. В Татарстане часть уроков пройдет в библиотеках, а занятия спортом из спортзалов перенесут на улицу.

Дистанционно учиться с 11 по 12 сентября будут дети в Воронежской и Липецкой областях. Частично это заденет и Ямало-Ненецкий автономный округ, где некоторые школы перейдут еще и на индивидуальный план.

В Тамбовской области 11 сентября дети придут в школу на уроки, но через другие входы — там, где нет потока избирателей.

«Некоторые классы продолжат учиться в кабинетах, не задействованных для выборов», — сообщила «Коммерсанту» начальник областного управления образования Татьяна Котельникова.

