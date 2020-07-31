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31.07.2020 15:21
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Путин подписал закон о возможности трёхдневного голосования на выборах и референдумах

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить многодневное голосование на выборах всех уровней. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации 31 июля.

Многодневное голосование в России «обкатали» на плебисците по поправкам в Конституцию. Законопроект прошёл третье чтение 21 июля.

Решение о сроке будет выносить избирательная комиссия. При многодневном формате разрешат и придомовое голосование — вне избирательных участков. Подсчёт голосов будет запускаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова выразила недоумение по поводу «информационной истерики» вокруг этого закона и попросила отнестись к нему спокойно. Бывший член научно-экспертного совета при ЦИК РФ Аркадий Любарев в интервью «Фонтанке» заявил, что фальсифицировать выборы станет проще.

С принятием закона о многодневном голосовании наблюдателей ограничили своими «родными» регионами, соответственно, практика, когда независимые наблюдатели приезжают на выборы в другие регионы, будет прекращена. Как именно будет обеспечиваться контроль за избирательной документацией, Центризбиркому предстоит описать в инструкциях.

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