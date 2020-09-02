Нервная статистика. В Петербурге вновь растет количество коронавирусных смертей
В статистику коронавирусных смертей в России попали ещё 115 человек, 21 из них скончался в Петербурге. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 2 сентября.
В суточных подсчётах умерших Петербург снова оказался на первом месте, почти вдвое превысив 12 смертей, зарегистрированных в Москве. Там второй месяц ежедневно отчитываются о 10–14 новых жертвах коронавируса.
Петербургский график меньше всего похож на ровную линию. Так, с 27 по 30 августа в городе регистрировали 17, 9, 15 и 5 умерших. В последний день лета в статистике был ноль, 1 сентября добавили 19 фамилий.
Всего в Северной столице выявили 37 041 заболевшего коронавирусом, 2 461 человек скончался. По стране в целом умерли 17 414 заразившихся, из них 115 человек внесли в список за последние сутки.