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02.09.2020 10:44
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Нервная статистика. В Петербурге вновь растет количество коронавирусных смертей

В статистику коронавирусных смертей в России попали ещё 115 человек, 21 из них скончался в Петербурге. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 2 сентября.

В суточных подсчётах умерших Петербург снова оказался на первом месте, почти вдвое превысив 12 смертей, зарегистрированных в Москве. Там второй месяц ежедневно отчитываются о 10–14 новых жертвах коронавируса.

Петербургский график меньше всего похож на ровную линию. Так, с 27 по 30 августа в городе регистрировали 17, 9, 15 и 5 умерших. В последний день лета в статистике был ноль, 1 сентября добавили 19 фамилий.

Всего в Северной столице выявили 37 041 заболевшего коронавирусом, 2 461 человек скончался. По стране в целом умерли 17 414 заразившихся, из них 115 человек внесли в список за последние сутки.

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Комментарии (5)

grannie
"Штуки" из пяти миллионов - что тут нафиг "нервного"? обычная стат.погрешность. Кончайте с алармизмом своим подростковым.
Cashmare
это не статистика - нервная, это формирующие статистику - дегенераты
Вячеслав Рогожин
В Питере более 5млн человек. По европейскому подсчету числа жертв (с учетом всех случаев, где имел место ковид) могут умереть 6 тысяч человек. Но в пересчете на наш подход (только от ковида) это около двух тысяч. Пока мы это не отыграли, будут колебания, но число жертв в расчете на день все равно будет все так же ничтожно
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