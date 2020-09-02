Нервная статистика. В Петербурге вновь растет количество коронавирусных смертей

В статистику коронавирусных смертей в России попали ещё 115 человек, 21 из них скончался в Петербурге. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 2 сентября.



В суточных подсчётах умерших Петербург снова оказался на первом месте, почти вдвое превысив 12 смертей, зарегистрированных в Москве. Там второй месяц ежедневно отчитываются о 10–14 новых жертвах коронавируса.

Петербургский график меньше всего похож на ровную линию. Так, с 27 по 30 августа в городе регистрировали 17, 9, 15 и 5 умерших. В последний день лета в статистике был ноль, 1 сентября добавили 19 фамилий.