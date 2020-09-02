ФСБ задержала 20 подпольных оружейников и закрыла шесть мастерских
Подпольные мастерские, в которых незаконно изготавливали огнестрельное оружие, закрыли в нескольких регионах России сотрудники Федеральной службой безопасности. Об этом 2 сентября сообщает центр общественных связей ведомства.
Мероприятия проводили в Крыму, Красноярском крае, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областях, задержаны 20 человек.
Из незаконного оборота изъято 83 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: автоматы АКС-74У, АК-103; пистолеты-пулеметы ППШ, ППС; винтовки и карабины Мосина, СКС, СВТ, AR-15, Mauser; пистолеты и револьверы ТТ, ПМ, СПШ, Glock, наган, а также 16 гранат, более 5000 патронов различного калибра, свыше 100 основных частей оружия, 5 приспособлений для бесшумной стрельбы и 150 штык-ножей, говорится в сообщении.
Пресечена деятельность 6 мастерских, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта.