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01.09.2020 21:41
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Мужчину с «предметом, похожим на гранату» задержали в центре Киева, возле офиса Зеленского

В правительственном квартале Киева неподалеку от офиса Зеленского задержали мужчину с «предметом, похожим на гранату». Об этом 1 сентября сообщает Нацполиция украинской столицы.

«Для выяснения обстоятельств полицейские доставили гражданина в Печерский управления полиции. У него изъяли предмет, похожий на гранату, которую отправят на экспертные исследования», — говорится в сообщении полиции.

Предполагаемую гранату отправили на экспертизу. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

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Комментарии (1)

Ilya9
да с гранатой он был. На Украине это сейчас норма.
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