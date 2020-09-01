Мужчину с «предметом, похожим на гранату» задержали в центре Киева, возле офиса Зеленского
В правительственном квартале Киева неподалеку от офиса Зеленского задержали мужчину с «предметом, похожим на гранату». Об этом 1 сентября сообщает Нацполиция украинской столицы.
«Для выяснения обстоятельств полицейские доставили гражданина в Печерский управления полиции. У него изъяли предмет, похожий на гранату, которую отправят на экспертные исследования», — говорится в сообщении полиции.
Предполагаемую гранату отправили на экспертизу. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.