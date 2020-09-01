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01.09.2020 18:32
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Посольство РФ в Австрии подверглось хакерской атаке

Посольство России в Австрии заявило 1 сентября о хакерской атаке, нацеленной на электронную почту дипмиссии.

«Вынуждены сообщить, что на основной электронный адрес Посольства info.austria@mid.ru осуществляется спам-атака. Имеются также основания предполагать, что почтовый аккаунт был взломан злоумышленниками», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Дипмиссия указывает, что с её почты идёт спам-рассылка. Получателей просят не открывать прикреплённые файлы и не нажимать на ссылки.

Источник атаки пока не установлен, техническая служба работает над устранением сбоя.

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