Дождливая погода и мокрый асфальт отправили в дорожное ограждение легковой автомобиль на кольцевой автодороге в Петербурге. Аварию записал видеорегистратор на машине, которая ехала позади и успела вовремя затормозить. Её водитель прислал ролик в редакцию «Фонтанки» вечером 31 августа.



«В дождь на КАДе машина рядом потеряла управление и передо мной ушла в отбойник. Чудом меня не зацепила», — рассказал автомобилист Артем, который стал свидетелем ДТП.