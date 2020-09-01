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01.09.2020 00:41
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Легковушка на скорости влетела в отбойник на КАД. Ставший свидетелем ДТП водитель рассказал о чуде

Дождливая погода и мокрый асфальт отправили в дорожное ограждение легковой автомобиль на кольцевой автодороге в Петербурге. Аварию записал видеорегистратор на машине, которая ехала позади и успела вовремя затормозить. Её водитель прислал ролик в редакцию «Фонтанки» вечером 31 августа.

«В дождь на КАДе машина рядом потеряла управление и передо мной ушла в отбойник. Чудом меня не зацепила», — рассказал автомобилист Артем, который стал свидетелем ДТП.

автор видео читатель «Фонтанки» Артём

В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» он уточнил, что авария произошла около одиннадцати вечера перед съездом на Витебский проспект на внешней стороне кольцевой автодороги. По его словам, в автомобиле он находился вместе со своей семьей. О последствиях происшествия, свидетелем которого он стал, ему ничего не известно. В отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о случившемся пока не поступала.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Chinalove
Придурочный гонщик! О-о-о!
Чёрт Опасный
Угу... погода виновата, да!)
perfect
Так все очевидно же!!! Идиот прыгал из ряда в ряд. летел из правого ряда в левый - вот его и понесло... нечего прыгать - есть, к сожалению, такие люди, если их можно вообще людбми назвать, которые прыгают из ряда в ряд чтоб приехать на 1 минуту быстрее. идешь в левом на КАД, ну иди себе, попался идиот со скоростью 90 в левом, ну обойди его и опять влево. зачем прыгать в крайний правый, оттуда снова в крайний левый, это жесть какая то. такие есть идиоты!!!!
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