Легковушка на скорости влетела в отбойник на КАД. Ставший свидетелем ДТП водитель рассказал о чуде
Дождливая погода и мокрый асфальт отправили в дорожное ограждение легковой автомобиль на кольцевой автодороге в Петербурге. Аварию записал видеорегистратор на машине, которая ехала позади и успела вовремя затормозить. Её водитель прислал ролик в редакцию «Фонтанки» вечером 31 августа.
«В дождь на КАДе машина рядом потеряла управление и передо мной ушла в отбойник. Чудом меня не зацепила», — рассказал автомобилист Артем, который стал свидетелем ДТП.
автор видео читатель «Фонтанки» Артём
В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» он уточнил, что авария произошла около одиннадцати вечера перед съездом на Витебский проспект на внешней стороне кольцевой автодороги. По его словам, в автомобиле он находился вместе со своей семьей. О последствиях происшествия, свидетелем которого он стал, ему ничего не известно. В отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о случившемся пока не поступала.