FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +16
73.80р87.83р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
31.08.2020 21:27
19
Печать

Российский истребитель перехватил четыре военных самолета НАТО над Балтикой

Российский истребитель Су-27 перехватил четыре военных самолета стран НАТО, проложившие свой путь в районе Балтийского моря. Об этом 31 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальный центр управления обороной РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, самолет-разведчик "Челленджер" ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии», - заявили в Минобороны.

В центре управления обороной РФ подчеркнули, что «нарушения государственной границы Российской Федерации самолетами ОВС НАТО не допущено».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Свифт
Германия старательно складывала чужими руками кострище у Калиниграда, после того как оттяпала Украину у России через госпереворот на плечах последователей пособников Гитлера, финансировавшихся в том числе и из фонда Адэнаудера .... и похоже она перешли к спичкам, оптом решив присовокупить и Белоруссию к планам по Калиниграду.
Nationalverrater_2
за чо он их там перехватал ? и скока раз?
Урус-Баши
Не понимаю термин "перехватил". Как это? Не найду аналога из миной жизни. Все самолëты как летели, так и продолжали лететь, ни один, слава богу, не сбит, не протаранен, не принуждëн к посадке на свой аэродром. Что сделано?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний