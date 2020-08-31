Российский истребитель перехватил четыре военных самолета НАТО над Балтикой

Российский истребитель Су-27 перехватил четыре военных самолета стран НАТО, проложившие свой путь в районе Балтийского моря. Об этом 31 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальный центр управления обороной РФ.



«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, самолет-разведчик "Челленджер" ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии», - заявили в Минобороны.

