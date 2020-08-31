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31.08.2020 19:05
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В Петербурге «Мерседес» актрисы из «Улиц разбитых фонарей» переделали в мусоровоз за неправильную парковку

Помеха городским санитарам дорого обошлась престижному Mercedes GLK220 в Петербурге. Раздосадованные горожане нагрузили машину мусорными мешками.

Снимками «Мерседеса»-мусоровоза на Галерной улице с «Фонтанкой» поделились читатели. «Автомобиль 31 августа припарковался у контейнеров рядом с домом № 25. Подъехавший мусороуборщик не смог подобраться. Местные жители устроили небольшой флешмоб, набросав несколько мешков на капот и крышу», — уточнили очевидцы.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

По данным «Фонтанки», «Мерседес» принадлежит петербургской актрисе Наталье Пурвин, сыгравшей в «Улицах разбитых фонарей». После завершения телекарьеры она занялась бизнесом. На Галерной улице расположен офис компании, в которой работает Пурвин.

Неаккуратная парковка «Мерседеса» уже становилась поводом для гнева местных жителей. Он блокировал ворота с надписью «Машины не ставить».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

zapad
Никогда не притирался водительской дверью к помойкам... Вонь, грязь. Впрочем, это лишь вопрос внутреннего мира человека. Соответствует - значит норм. Она и пакетики эти с радостью обнимет, уберет и в рестик погонет, духами пшикнется только!)))
aah
Как то маловато. И желательно чтобы жижа из пакетов текла. Жижа жиде не повредит! Гнать таких из Питера!!! Интересно что ща фирмочка- бойкота заслуживает!!!
dddmmm
Если фамилия латышская, то в переводе вполне соответствует здешней местности)
Да и поведение туда же...
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