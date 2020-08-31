В Петербурге «Мерседес» актрисы из «Улиц разбитых фонарей» переделали в мусоровоз за неправильную парковку
Помеха городским санитарам дорого обошлась престижному Mercedes GLK220 в Петербурге. Раздосадованные горожане нагрузили машину мусорными мешками.
Снимками «Мерседеса»-мусоровоза на Галерной улице с «Фонтанкой» поделились читатели. «Автомобиль 31 августа припарковался у контейнеров рядом с домом № 25. Подъехавший мусороуборщик не смог подобраться. Местные жители устроили небольшой флешмоб, набросав несколько мешков на капот и крышу», — уточнили очевидцы.
По данным «Фонтанки», «Мерседес» принадлежит петербургской актрисе Наталье Пурвин, сыгравшей в «Улицах разбитых фонарей». После завершения телекарьеры она занялась бизнесом. На Галерной улице расположен офис компании, в которой работает Пурвин.
Неаккуратная парковка «Мерседеса» уже становилась поводом для гнева местных жителей. Он блокировал ворота с надписью «Машины не ставить».