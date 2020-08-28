БДТ назвал дату открытия и новые условия для публики. Зрителей встретят «Пьяными» и премьерой Яна Фабра

БДТ запускает продажу билетов на осень с полудня 29 августа, а 5 сентября зрителей уже ждут в зале. Сообщение о скором возобновлении работы появилось в пятницу в социальных сетях.

Отмечается, что в соответствии со Стандартом безопасной деятельности, разработанным театром и утвержденным Роспотребнадзором, на спектакли будет продаваться меньше билетов. Зрителей окружат пустыми местами и распределят по потокам: на билете будет указана сторона зала, на которой находится место зрителя, и обозначен вход, которым нужно будет воспользоваться. Аналогичная система ждёт посетителей и в зоне гардеробов. На улице при входе в здание публике помогут сориентироваться указатели.



Зрителям нужно приготовиться к измерению температуры на входе, а также к тому, что перемещаться внутри разрешено только в масках.



Фото: Михаил Розанов/предоставлено БДТ

Как сообщили «Фонтанке» в БДТ, первой горожанам покажут постановку Андрея Могучего «Пьяные». Помимо этого в программе на осень — премьеры «Несолнечный город» режиссера и писателя Романа Михайлова и «Ночной писатель» Яна Фабра. Спектакль, поставленный по личным дневникам эпатажного бельгийского художника и режиссера, должен был пройти на сцене БДТ ещё в марте, но помешала пандемия коронавируса.

Также в сентябре в театре покажут последнюю часть театрального сериала Андрея Могучего «Три толстяка» и предыдущие две, «Грозу» и «Губернатора» Андрея Могучего, «Славу» в постановке Константина Богомолова и «Волнение» Ивана Вырыпаепа, написанное специально для Алисы Фрейндлих.

Еще до БДТ двери для петербуржцев откроет Александринский театр. Первый спектакль — «Маузер» Теодора Терзопулоса — дадут 2 сентября. Продажи билеты на сентябрь уже вовсю идут. Сотрудники готовятся к работе по новым правилам и заносят в здание автоматы по продаже средств индивидуальной защиты.

