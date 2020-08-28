Инсталляция телевизионной смерти появилась на одной из дорог Волховского района Ленинградской области. Вандалы похитили мигающий светофор на пешеходном переходе, а вместо него на столбе укрепили разбитый телевизор.

Как сообщает 28 августа пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, «акция» прошла минувшим вечером на дороге Волхов — Кисельня — Черноушево в деревне Труфоново. Судя по валяющимся в траве осколкам, неизвестные сначала разбили, а потом сбросили светофор. У телевизора, крепко примотанного к столбу, экран также повреждён.