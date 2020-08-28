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28.08.2020 14:10
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На дороге в Ленобласти вместо светофора повесили телевизор

Инсталляция телевизионной смерти появилась на одной из дорог Волховского района Ленинградской области. Вандалы похитили мигающий светофор на пешеходном переходе, а вместо него на столбе укрепили разбитый телевизор.

Как сообщает 28 августа пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, «акция» прошла минувшим вечером на дороге Волхов — Кисельня — Черноушево в деревне Труфоново. Судя по валяющимся в траве осколкам, неизвестные сначала разбили, а потом сбросили светофор. У телевизора, крепко примотанного к столбу, экран также повреждён.

Фото: Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти
Фото: Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

Дорожники уже восстановили светофор. Вандалов ищут. По поручению «Ленавтодора» Кировское ДРСУ, которое обслуживает региональные дороги, намерено обратиться в полицию по факту порчи государственного имущества.

Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

Мигающие светофоры устанавливают на переходах ради безопасности людей. Сигнал видно издалека, и водители заранее сбрасывают скорость при подъезде к «зебре». Испортив светофор, неизвестные спровоцировали аварийную ситуацию.

«Ленавтодор» постоянно борется с актами вандализма на трассах: больше всего любят портить автобусные остановки, знаки и светоотражающие катафоты на барьерных ограждениях, отмечают в комитете.

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Комментарии (1)

Vurgagain
Как только вижу такой мигающий желтый круг - всегда увеличиваю скорость , в надежде зацепить пару тупых кегель.
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