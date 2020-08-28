У Bali уголовный розыск нашел мужчину, которого три года ищут в Екатеринбурге за угон «Лексуса»

Три года 36-летний уроженец Свердловска путал следы по России после хищения дорогой иномарки, но попался в Петербурге при посещении Bali.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 28 августа, мужчину нашли сотрудники уголовного розыска около пяти вечера в четверг у дома 98 по улице Савушкина, где расположен ресторан с названием острова, куда из-за коронавирусных ограничений россиянам не попасть. Он с февраля 2017 года находится в розыске после кражи «Лексуса» стоимостью 2,6 миллиона рублей в Екатеринбурге.

