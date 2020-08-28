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28.08.2020 08:18
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СМИ: Премьер-министр Японии может уйти в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен подать в отставку. Об этом 28 августа сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Отмечается, что глава правительства уже принял соответствующее решение из-за ухудшающегося состояния здоровья. Ожидается, что сам Абэ может объявить об уходе на специальной пресс-конференции, которая пройдет позднее в пятницу.

Ранее японские СМИ сообщали, что Синдзо Абэ дважды за последнее время посещал больницу в Токио для «прохождения медицинского осмотра». Однако в Японии появились слухи о некой болезни главы японского правительства.

Синдзо Абэ родилсся в 1954 году. Он 57-й по счету и самый молодой премьер-министр Японии в 2006—2007 годах, и действующий на втором сроке премьер-министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.

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