СМИ: Премьер-министр Японии может уйти в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен подать в отставку. Об этом 28 августа сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Отмечается, что глава правительства уже принял соответствующее решение из-за ухудшающегося состояния здоровья. Ожидается, что сам Абэ может объявить об уходе на специальной пресс-конференции, которая пройдет позднее в пятницу.

Ранее японские СМИ сообщали, что Синдзо Абэ дважды за последнее время посещал больницу в Токио для «прохождения медицинского осмотра». Однако в Японии появились слухи о некой болезни главы японского правительства.