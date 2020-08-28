Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 28 августа около 00:35 на Московском проспекте, 143, что около станции метро «Электросила», столкнулись «Дэу Матиз» и «Форд Транзит». По предварительной версии, мужчина 1999 года рождения (ему 20 или 21 год) на «Матизе», двигаясь по Московскому от Рощинской улицы к улице Решетникова, ударил попутный «Транзит» под управлением мужчины 1988 года рождения (31 или 32 года). Водитель «Дэу» получил многочисленные травмы и был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

На фотографиях с места аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что на «Матизе» размещена реклама курьерской службы: возможно, водитель работает курьером. Удар пришёлся как раз на водительскую сторону. По словам очевидцев, парень потерял сознание. Ещё в малолитражке был пассажир, он не пострадал.

«Транзит» летел с нормальной скоростью. Говорил, что «Матиз» разворачивался, и он его не заметил (там некуда разворачиваться)», - отмечает очевидец.

Полиция проводит проверку по факту ДТП и выясняет все обстоятельства.