По петербургской кольцевой после аварии с фурой рассыпался навоз
Груженая навозом фура уронила прицеп после аварии с участием каршерингового автомобиля на кольцевой автодороге вечером 27 августа. На внешнем кольце «покраснел» Большой Обуховский мост.
Несколько автомобилей попали в аварию на КАДе, в начале пробки стоят небольшой фургон и каршеринговый автомобиль. За ними встали несколько фур. Одна из них рассыпала по трассе содержимое прицепа: судя по всему, виной тому экстренное торможение. В итоге КАД оказалась засыпана навозом. «Дерьмовая ситуация», - отмечают в соцсетях пользователи. Очевидцы сообщают, что, скорее всего, пострадало только железо.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», к часу ночи на Большом Обуховском мосту пробка. Она постепенно рассасывается.