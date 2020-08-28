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28.08.2020 00:58
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По петербургской кольцевой после аварии с фурой рассыпался навоз

Груженая навозом фура уронила прицеп после аварии с участием каршерингового автомобиля на кольцевой автодороге вечером 27 августа. На внешнем кольце «покраснел» Большой Обуховский мост.

Несколько автомобилей попали в аварию на КАДе, в начале пробки стоят небольшой фургон и каршеринговый автомобиль. За ними встали несколько фур. Одна из них рассыпала по трассе содержимое прицепа: судя по всему, виной тому экстренное торможение. В итоге КАД оказалась засыпана навозом. «Дерьмовая ситуация», - отмечают в соцсетях пользователи. Очевидцы сообщают, что, скорее всего, пострадало только железо.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По данным сервиса «Яндекс.Карты», к часу ночи на Большом Обуховском мосту пробка. Она постепенно рассасывается.

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