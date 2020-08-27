Два автомобиля столкнулись на Октябрьской набережной в Петербурге вечером 27 августа. Одного человека уложили на тротуар и укрыли.



Фото с места ДТП выложили жители 70 дома, из чьих окон видно место столкновения. По словам очевидцев, выглянуть на улицу их заставил звук, от которого задрожали стекла. На дороге они увидели два автомобиля, один из которых оказался не на своей полосе, причем со встречки он умудрился пересечь два ряда и оказаться в крайнем правом.