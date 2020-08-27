Водитель на Октябрьской набережной оказался на встречной полосе. Столкновения избежать не удалось, есть пострадавшие
Два автомобиля столкнулись на Октябрьской набережной в Петербурге вечером 27 августа. Одного человека уложили на тротуар и укрыли.
Фото с места ДТП выложили жители 70 дома, из чьих окон видно место столкновения. По словам очевидцев, выглянуть на улицу их заставил звук, от которого задрожали стекла. На дороге они увидели два автомобиля, один из которых оказался не на своей полосе, причем со встречки он умудрился пересечь два ряда и оказаться в крайнем правом.
Судя по кадрам, столкновение произошло на достаточно высокой скорости. Не обошлось без пострадавших. В пешеходной зоне лежит человек, которого сверху накрыли, судя по виду, греющим одеялом. В ГИБДД пока информация о столкновении и состоянии пострадавших не поступала.